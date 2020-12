Quand Leipzig souffle une pépite au Real Madrid

La chose est pratiquement entendue. Alors que le Real Madrid comptait bien mettre la main sur un futur grand, c'est finalement le RB Leipzig qui est tout proche de trouver un successeur, en termes de talent et de potentiel, à sa pépite Timo Werner, partie faire le bonheur de Chelsea. Le club allemand s'apprête à signer le milieu offensif Dominik Szoboszlai dès cet hiver et pourrait de fait compter sur lui pour la deuxième partie de la saison.

L'arrivée du Hongrois a été annoncée comme très probable par Sky Sports Allemagne qui indique ce vendredi que l'accord a été rédigé et que tous les détails ont été réglés. Ne manque plus que la signature de l’intéressé. Une fois paraphé, ce contrat prendra donc effet dès janvier et Leipzig en serait quitte pour un chèque de 25 M€, somme fixée par Salzbourg dans la clause de résiliation du joueur. Cette saison, Dominik Szoboszlai a inscrit huit buts et délivré neuf passes décisive en dix-neuf rencontres.