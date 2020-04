Quand le Real Madrid peut-il espérer Mbappé (PSG) ? Un agent se prononce

L'hypothèse d'un transfert de Kylian Mbappé s'est sérieusement refroidie dans le contexte de la crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 a un impact important sur l'économie des clubs. Une transaction de cette envergure est difficile à imaginer dès l'été prochain. « Mbappé, dans un contexte normal, sans cet horrible virus ni le problème économique qui s'annonce, on aurait pu penser qu'il allait signer pour Madrid cet été, parce qu'il semble aussi qu'il n'a pas prolongé, et il lui reste deux ans de contrat, a expliqué l'agent Yvan Le Mée dans les colonnes de Marca. Mais avec tout cela, il me semble impossible qu'un club dépense maintenant ce que Mbappé coûte. Parce que si Neymar vaut 222 millions, Kylian en vaut 300, car il est plus jeune et tout aussi bon, extraordinaire ».

L'agent Yvan Le Mée prédit un transfert de Mbappé en 2021

Très élogieux à l'égard de Kylian Mbappé, le représentant de Ferland Mendy va même plus loin en suggérant le timing d'une telle opération. "Il va être le meilleur attaquant du monde et je pense qu'il va vouloir jouer pour le meilleur club du monde, qui est Madrid, et être entraîné par l'une de ses idoles, qui est Zidane. De plus, aujourd'hui, il n'y a pas de grande concurrence dans l'attaque du Real Madrid. C'est là que la demande est la plus forte. Ils ont un grand joueur comme Benzema, mais il entre dans les dernières années de sa carrière. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence dans l'attaque du PSG que dans celle de Madrid et il trouverait sûrement sa place sans problème. Cette année, il n'y aura pas de gros transferts car il n'y aura pas de folie et je pense que cela viendra après l'Euro ».