Quand le coronavirus annule le transfert de Javier Pastore

L'AS Rome, qui vient d'annoncer le recrutement de deux joueurs ce jeudi avec Carles Perez et Gonzalo Villar, comptait sans doute sur le départ de l'ancien parisien Javier Pastore en Chine pour se renflouer. Mais le transfert de l'Argentin n'aura pas lieu. Et la raison n'est pas financière et ne concerne pas un revirement de dernière minute de l'une des parties prenantes. En effet, le Corriere Dello Sport affirme que c'est l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine qui a bouleversé les plans du club chinois impliqué et que le journal ne nomme pas. Pour rappel, le début du championnat chinois 2020, dont le coup d'envoi était prévu pour le 22 février prochain, a été reporté en raison du virus par les autorités locales.