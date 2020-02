Quand Hoffenheim refusait Erling Haaland pour 3000€

L'international norvégien a réussi huit buts en seulement cinq apparitions pour Dortmund et deux titularisations. Le BvB, qui défie l'Eintracht Francfort à 20h30 ce vendredi soir pour le compte de la 23e journée de Bundesliga, a fait une excellente affaire en recrutant Haaland pour 20 millions d'euros, alors que le club d'Hoffenheim est passé à côté du jackpot en 2016.

Un deal qui tombe à l'eau pour 3000€

À l'époque, un Erling Haaland de 15 ans avait passé un essai d'une semaine avec le club allemand et avait impressionné les entraîneurs des équipes de jeunes, qui étaient enthousiastes pour une arrivée du buteur. Mais il y avait un petit problème d'argent. La politique d'Hoffenheim à l'époque stipulait que les joueurs des équipes de jeunes devaient tous être payés au même montant mensuel de 2 000 euros. Les conseillers de Haaland ont estimé que le jeune prodige valait plus et ont demandé 5 000 € par mois selon AS, ce qui a poussé Hoffenheim à mettre fin aux négociations.

Au final, Haaland a rejoint Molde dans sa Norvège natale, avant d'être cédé à Salzbourg en 2018 pour un montant de 8 millions d'euros. Il a ensuite signé à Dortmund en janvier pour 20 millions d'euros, où il touche désormais un salaire annuel de 8 millions d'euros et enchaîne les records.