Pulisic pour remplacer Mané à Liverpool ?

La direction de Liverpool commence à se faire peu à peu à l’idée de céder Sadio Mané lors du mercato estival. Tout en discutant avec le Bayern pour un transfert du Sénégalais, avec déjà une première offre refusée (24,5M€ + 4.6M€ de bonus), les Anglais travaillent sur le dossier de son remplaçant. Un nouveau nom vient d’être cité dans la presse pour ce rôle. Celui de l’international américain Christian Pulisic.

Selon le quotidien allemand Bild, le milieu offensif de Chelsea intéresserait en effet beaucoup Jurgen Klopp. Ce qui n’est pas dépourvu de sens puisque le coach allemand avait participé à la venue de cet élément au Borussia Dortmund en 2015. C’était juste avant qu’il ne quitte la Ruhr pour Liverpool. Le transfert ne s’est pas fait, mais le technicien a gardé de l’estime envers ce joueur.

Un joueur très apprécié par Klopp

En 2018, quand il lui a été demandé s’il pouvait faire venir Pulisic à Anfield, Klopp avait déclaré : « Pour l'instant, il a un contrat avec Dortmund. Il est encore assez jeune et il est à l'endroit parfait pour son développement, mais si jamais il veut venir en Angleterre, il sera le bienvenu. »

Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable chez les Blues, Pulisic constitue une option onéreuse pour les Merseysiders. Le club londonien exige au moins 55M€ de plus pour le libérer. Et, aussi surprenant que cela puisse paraitre, c’est quelques millions de plus que le prix demandé par Liverpool pour Mané.