C'est un espoir de plus qu'a laissé filer le Paris Saint-Germain. Trois ans après avoir rejoint le club, en provenance du centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons s'est lassé de sa situation de remplaçant et du peu de temps de jeu qui lui était alloué par ses différents entraîneurs. Désormais engagé avec le PSV Eindhoven jusqu'en juin 2027, le Néerlandais est revenu sur son passage à Paris et a évoqué les stars qu'il a pu y croiser sur les terrains.



Dans un entretien accordé à ESPN, Simons a d'abord confié qu'il avait beaucoup appris au contact des talents parisiens. "C'était vraiment extraordinaire. Je ne suis pas sûr que l'on retrouve une équipe aussi talentueuse. C'était incroyable d'être dans ce vestiaire avec des personnes que vous ne voyiez normalement qu'à la télévision." L'occasion pour le jeune homme de dix-neuf ans de remercier les Lionel Messi, Neymar et autres Kylian Mbappé. "Je leur suis très reconnaissant."

Retour possible

Désormais concentré sur son nouveau club, Xavi Simons espère enfin avoir le temps de jeu qui lui permettra d'exprimer et d'exploiter tout son talent. "J'ai une préférence pour le rôle de milieu offensif ou central. Que l'on me laisse courir, marquer et apporter ma contribution." S'il parvient à se mettre en évidence, rien ne dit que l'espoir néerlandais ne reviendra pas au PSG. Le club parisien aura en effet négocié une clause de rachat d'environ quatre millions d'euros avec le PSV, même si le club néerlandais est moins catégorique sur le sujet. Une sorte d'assurance sur l'avenir.