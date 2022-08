Un an seulement après son arrivée à Paris, Georginio Wijnaldum a fait ses valises. Le milieu de terrain néerlandais a mis le cap sur l'Italie. Direction l'AS Roma, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, pour l'ancien joueur de Liverpool, qui a bien l'intention de se relancer du haut de ses 31 ans.



Wijnaldum a été présenté officiellement dans son nouveau club. Appelé à revenir sur les dessous de son transfert, le champion d'Europe 2019 a confié qu'il avait été séduit par certains (ex)coéquipiers au sujet de l'environnement de la capitale italienne.

Wijnaldum : "Ce qui m'a le plus convaincu, c'est l'effort pour m'avoir"

"J'ai parlé à Salah et Strootman, du club et de la ville, je n'ai entendu que de bonnes choses. J'ai aussi parlé à Hakimi, même s'il a joué pour l'Inter. Mais, je le répète, ce qui m'a le plus convaincu, c'est l'effort pour m'avoir. Je me suis senti très apprécié", a souligné Wijnaldum.



"Je n'ai pas fait l'entraînement physique habituel, j'ai moins joué que je n'aurais dû l'année dernière, a continué le Néerlandais. Mais j'ai travaillé dur avec le PSG et j'ai fait un travail individuel. Mentalement, je suis prêt à jouer, mais nous verrons comment les choses se passent. Je suis venu ici grâce aux efforts du club pour m'avoir", a expliqué l'Oranje lors de sa présentation", a-t-il conclu.