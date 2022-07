PSG : Wijnaldum de retour au PSV Eindhoven ?

Le Paris Saint-Germain se sépare lentement mais sûrement de certains de ses éléments. Angel Di Maria en fin de contrat et proche de la Juventus Turin, Alphonse Areola vendu pour 12 millions d'euros à West Ham, ou encore Xavi Simons transféré au PSV Eindhoven, et ce n'est sûrement pas terminé. Déception depuis son arrivée dans le club de la capitale française, Georginio Wijnaldum traîne comme une âme en peine du côté du Parc des Princes et pourrait bien à son tour aller voir ailleurs.



Et c'est là encore vers le PSV qu'il faut tourner le regard, car d'après le Eindhovens Dagblad, le club néerlandais est entré en pourparlers avec l'ancien milieu de Liverpool. Comme souvent avec les joueurs parisiens, c'est le salaire qui pose problème, mais le PSV discute et cherche une solution qui pourrait satisfaire tout le monde. De son côté, Wijnaldum sait qu'il n'a pas de temps à perdre s'il veut faire partie de la liste des joueurs néerlandais qui seront amenés à disputer la prochaine Coupe du Monde.

Wijnaldum connait la maison

À noter que le PSV Eindhoven a un petit avantage dans ce dossier puisque Georginio Wijnaldum connait bien la maison pour y avoir évolué entre 2011 et 2015 avant de filer en Premier League, direction Newcastle. Il en a par ailleurs gardé un très bon souvenir puisque Xavi Simons a confié à son arrivée au club que c'est ce même Wijnaldum qui l'avait convaincu de signer.