Georginio Wijnaldum pourrait ne pas faire de vieux os à Paris. Alors qu’il n’est au club que depuis six mois, le Néerlandais est cité comme un candidat au départ. En raison des difficultés qu’il rencontre pour s’adapter à l’équipe francilienne mais aussi parce qu’il garde une belle cote en Angleterre. Un club de Premier League est même disposer à faire une grosse offre dès le mois de janvier avec l’espoir d’obtenir ses services.

Paris n’est pas vendeur… pour l’instant

Ce club c’est Arsenal, d’après ce que révèle le site Sky Sports. Mikel Arteta cherche un milieu chevronné, à même de hisser le niveau de son équipe et Wijnaldum présente le profil parfait. Lors de ses passages à Newcastle et à Liverpool, il s’est beaucoup faire remarquer et les Gunners espèrent retrouver le même joueur dans le cas où ils venaient à boucler sa venue. Mais, c’est loin d’être fait. L’international néerlandais a déjà fait savoir qu’il ne quitterait pas Paris sur un échec. Et on voit mal le club francilien libérer un élément aussi important dès la mi-saison.