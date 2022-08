PSG : Wijnaldum à Rome, c'est imminent

Il devait être l'un des artisans du renouveau du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais il a totalement loupé sa mission. En fin de contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum avait cédé aux sirènes parisiennes il y a un an, tournant le dos in extremis au FC Barcelone. Bonne pioche, pensaient alors Leonardo et consorts, mais la réalité a été tout autre. Incapable de se mettre au niveau et de s'intégrer dans l'équipe parisienne, le Néerlandais n'a jamais convaincu. Il va désormais être prêté à l'AS Rome.



Placé sur la liste des "lofteurs" de Luis Campos, l'international de 31 ans a compris que son avenir était définitivement bouché au Paris Saint-Germain et que pour s'assurer une place chez les Oranje lors du Mondial 2022, il devait aller voir ailleurs. Ce sera donc à l'AS Rome, qui lui a ouvert les bras et qui va l'accueillir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Selon les informations divulguées par RMC, la signature est prévue pour ce mercredi.

Quant à l'arrivée du joueur, elle est fixée en fin de semaine. Pour rejoindre la Louve, Georginio Wijnaldum a notamment accepté de faire un effort financier, son salaire posant un sérieux problèmes aux recruteurs romains. Le loft parisien est donc sur le point de perdre son tout premier élément. D'autres pourraient suivre.