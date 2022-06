L'heure est au changement du côté du Paris Saint-Germain. À tous les étages, certains éléments ont (ou vont) quitter la maison. C'est déjà le cas du directeur sportif Leonardo, remplacé depuis par un Luis Campos nommé "Conseiller football" du club. Sur le banc, Mauricio Pochettino devrait céder sa place à Christophe Galtier. Sur le terrain, de nombreux joueurs sont invités à partir mais tardent pour l'heure à prendre une décision. En attendant des arrivées, des prolongations arrivent.



Si celle de Neymar était automatique et pas forcément de nature à réjouir le PSG, celle de Xavi Simons est voulue. Comme le confirme Fabrizio Romano, le jeune joueur de dix-neuf ans qui arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain va être prolongé par Paris. La durée de cette fameuse prolongation n'est pas encore précisée, mais le journaliste ajoute que le natif d'Amsterdam va être prêté dans la foulée au PSV Eindhoven.

Peu utilisé par Pochettino

Cette saison, Xavi Simons n'a que très peu joué sous les ordres de Mauricio Pochettino, participant à six matchs de Ligue 1 et trois de Coupe de France. En revanche, il a été à son avantage en Youth League puisqu'il a planté quatre buts et offert six passes décisives à ses partenaires en l'espace de sept matchs. De quoi prouvé une fois encore qu'il a le potentiel nécessaire pour devenir un grand joueur sur qui le PSG pourrait compter dans le futur.