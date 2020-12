PSG : Une prolongation officielle en défense

Tout va décidément très vite pour Thimothée Pembélé. Arrivé au centre de formation du Paris Saint-Germain en 2015, le natif de Beaumont-sur-Oise (comme un certain Presnel Kimpembe) a rapidement pris ses marques pour gravir les marches le menant à l'équipe professionnelle. Titulaire pour la première fois avec les pros le week-end dernier face à Bordeaux (2-2), le jeune défenseur de dix-huit ans n'a pas démérité malgré un csc en tout début de rencontre. Le PSG ne lui en a pas tenu rigueur et vient de le prolonger jusqu'en juin 2024.

Thimothée Pembélé est plus à l'aise en défense centrale, mais peu également dépanner sur les côté, notamment à droite. Il a déjà été appelé avec l'équipe de France des U16, U17 et U18. Alors que plusieurs écuries allemandes s'intéressaient de près à son cas, Pembélé a donc décidé de poursuivre l'aventure parisienne, avec le secret espoir de suivre les traces et de connaître la même réussite que son aîné, Presnel Kimpembe.