PSG : Une offre très alléchante pour Rashford ?

Bien que possédant une attaque qui tourne déjà à plein régime, le PSG est décidé à enrôler un élément supplémentaire dans ce secteur d’ici la fin du mercato. Sa cible principale reste Marcus Rashford, le sociétaire de Manchester United.

Les contacts ont été noués avec le joueur et son entourage depuis plusieurs jours. Luis Campos, le conseiller sportif, travaille personnellement sur ce dossier. L’international anglais ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, et ses statistiques en 2022 le démontrent (seulement 2 buts marqués), mais le dirigeant espagnol croit en sa capacité de se relancer dans la capitale française.



A en croire une information parue dans The Times ce lundi, le PSG est prêt à faire une offre importante pour Rashford. Jusque-là, cet été, leur transfert le plus onéreux concerne Vitinha (41M€). L’attaquant anglais devrait couter au moins deux fois cette somme vu que les Red Devils ont placé la barre très haut pour leur joueur. Erik Ten Hag, le coach mancunien, a d’ailleurs affirmé qu’il n’avait aucune envie de laisser filer son joueur. Et cela se comprend vu les difficultés qu’a le club à renforcer son attaque et aussi l’incertitude qui entoure toujours l’avenir de Cristiano Ronaldo.