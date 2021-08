PSG : Une grande première pour Messi

Après vingt-et-un ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de quitter son club de toujours. Incapable de lui offrir un nouveau contrat, le club blaugrana a vu sa pépite argentine filer du côté du Paris Saint-Germain. Après une arrivée de rock-star, une visite médicale et une signature officielle de contrat, Lionel Messi a droit ce mercredi à sa conférence de presse de présentation (11h).



Une grande première pour la "Puce" qui n'a jamais vécu une telle présentation, elle qui était arrivée en 2000 au Barça à l'âge de treize ans et avait ensuite intégré l'équipe première sans évidemment être présenté à la presse. C'est donc un moment inédit que va vivre Lionel Messi, pour le plus grand plaisir des supporters du PSG.