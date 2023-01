PSG : une belle vente se précise pour un attaquant !

Pour le moment, le PSG se montre relativement prudent sur le Mercato hivernal. Il faut dire que Christophe Galtier avait prévenu avant même l'ouverture du marché des transferts. Sans départ, impossible d'envisager la moindre arriver. Luis Campos, le stratège sportif du club de la capitale, planche donc pour le moment sur la question des ventes. Et cela porte ses fruits puisque selon les derniers échos, un départ devient de plus en plus probable : celui de l'attaquant espagnol Pablo Sarabia.

Sarabia à Wolverhampton, c'est brûlant

Voilà quelques jours désormais que la volonté de Wolverhampton de s'offrir l'ailier est affichée. Julen Lopetegui, manager espagnol à la tête des Loups, a fait de Sarabia sa priorité et le joueur semble lui séduit par la perspective de s'épanouir ailleurs qu'au PSG où son temps de jeu et son impact sont limités. Le journaliste Saber Desfarges assure ces dernières heures que le PSG et Wolverhampton serait sur le point de tomber d'accord pour un transfert qui pourrait être officiellement conclu d'ici ce week-end. Reste à connaître le montant du deal alors que le PSG pourrait en profiter pour se renforcer offensivement grâce à cette vente.