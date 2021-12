PSG : Un milieu de terrain sur le départ

Rafinha ne finira très certainement pas la saison 2021/2022 au PSG. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, avec seulement 221 minutes de jeu (5 matches joués) grappillées depuis l’entame de la saison, l’ancien Barcelonais est en instance de son départ. Son avenir semble se dessiner dans le Pays Basque. D’après le journaliste italien Fabrizio Romano, un prêt vers la Real Sociedad serait en très bonne voie le concernant.

Le PSG commence à dégraisser

Les pourparlers entre les deux clubs vont bon train, et devraient très vite aboutir à un accord. Rafinha rejoindrait l’actuel sixième de la Liga pour une pige de six mois. Une option d’achat est aussi susceptible d’être incluse dans le deal. Avec ce départ, Paris va pouvoir réduire son effectif et cette cession devrait être suivie par d’autres puisque l’objectif de la direction est de pouvoir céder cinq à six éléments durant le mercato d’hiver. Les autres candidats à un départ sont Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Eric Dina-Ebimbé, Mauro Icardi et Colin Dagba.