Kylian Mbappé sera libre de négocier avec des clubs en dehors de la Ligue 1 dans un mois et demi, alors que des rumeurs font état d'un accord imminent impliquant le Real Madrid. L'attaquant français s'est montré réticent à signer un nouveau contrat avec le PSG et semble prêt à partir l'été prochain, ce qui pousse le club pensionnaire du Parc des Princes à mettre en place un plan B pour compenser la perte de l'international français. Les géants de la Ligue 1 sont intéressés par Erling Haaland mais devront faire face à une concurrence féroce pour l'attaquant de Dortmund, tandis que les noms de Karim Adeyemi et Cristiano Ronaldo ont également été évoqués.

PSG : Vlahovic au lieu d'Haaland

Désormais, selon les rapports en Italie, le PSG a tourné son attention vers l'attaquant de la Fiorentina et de la Serbie Dusan Vlahovic. Le jeune homme de 21 ans a suscité l'intérêt de tout le continent après avoir marqué 21 buts en 40 matchs pour la Viola la saison dernière et 10 en 13 matchs jusqu'à présent en 2021-22. La Gazzetta rapporte que le PSG envisage une approche pour Vlahovic comme une alternative à Haaland, qui semble plus susceptible de se retrouver en Premier League en raison de ses probables exigences salariales et de ses liens avec l'Angleterre. Manchester City et Tottenham ont été crédités d'un intérêt pour Vlahovic, qui est également sur le radar de la Juventus.