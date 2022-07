Mercato : Galatasaray à fond sur Idrissa Gueye

Au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain veut faire le ménage. Si ce secteur de jeu n'est pas le seul concerné par la cure d'amaigrissement souhaitée notamment par Luis Campos et Antero Henrique, c'est là que la majorité des joueurs indésirables se trouvent. Arrivé sur la liste plus tardivement que d'autres, Idrissa Gueye n'en demeure pas moins présent et le PSG espère s'en séparer dès que possible. Galatasaray pourrait l'y aider.

D'après les informations dévoilées lundi par Foot Mercato, le club turc se montre particulièrement intéressé par le profil de l'international sénégalais. Il a d'ailleurs déjà formulé une première offre (rejetée) tournant autour des cinq millions d'euros, Galatasaray reste déterminé à s'offrir les services de Gueye et s'apprête à augmenter sa proposition. Le média confirme qu'un rendez-vous devrait avoir lieu ce mardi entre les deux clubs.

Il reste encore une année de contrat à Idrissa Gueye qui sera libre en juin 2023. De moins en moins utilisé, notamment sous l'ère Pochettino, le joueur de trente-deux ans n'est plus en grâce à Paris, mais pourrait décidé d'aller au bout de son contrat pour continuer à profiter de son gras salaire "made in PSG". Si Paris et Galatasaray tombent d'accord, Gueye aura le dernier mot.