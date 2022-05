Tandis que le flou subsiste concernant l’avenir de Kylian Mbappé, il semblerait aujourd’hui qu’il n’y ait plus aucun doute sur le fait qu’Angel Di Maria va quitter le PSG au terme de cette saison. Au bout de sept ans passés au club, « El Fideo » a été prié de se trouver un nouveau point de chute et cela devrait très certainement être la Juventus.

Di Maria aura la sortie qu’il mérite



Paris n’a pas jugé bon d’accorder au meilleur passeur décisif de son histoire l’année optionnelle qu’il espérait. En revanche, ses décideurs ont eu la délicatesse de ne le pas le laisser partir sans lui rendre un ultime hommage. Ainsi, et si l’on en croit une information de L’Équipe, le match contre le FC Metz verra la mise en place d’un dispositif spécial pour permettre à l’international albiceleste de partir avec les honneurs et effectuer ses adieux au public du Parc.



Cette initiative va certainement mettre du baume au cœur à l’intéressé. Même s’il aurait préféré une autre forme de reconnaissance, il pourrait connaitre une belle dernière sortie avec le club dans lequel il a disputé 295 matches. Il figure d’ailleurs dans le Top 10 des joueurs les plus capés du PSG. Cette saison, et malgré un rôle de doublure, il aura encore joué 30 rencontres. Son bilan statistique sur cet exercice est de 4 buts et 8 passes décisives. Un total qu’il aura certainement à cœur d’améliorer face aux Grenats.