Depuis jeudi soir, le mercato est fermé et c’est l’heure de la dissection au sein des clubs, même s’il faudra certainement attendre la vérité du terrain avant de juger de la réussite ou pas de cette période.

🎙 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐭𝐢𝐞𝐫 s'est exprimé en conférence de presse à la veille du déplacement des Parisiens à Nantes. ⤵️#FCNPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2022

Du côté de Paris, le sentiment global est mitigé. Certes, le club est parvenu à se séparer de la majorité de ses indésirables et aussi recruter quelques éléments intéressants, mais à l’exception du Portugais Vitinha il n’a enrôlé aucun joueur à même d’intégrer le onze titulaire. L’Intériste Milan Skriniar, qui figurait comme une priorité aux yeux de la direction, leur a échappé.

Le mercato fermé, Galtier soulagé

Il se murmure que Luis Campos, le conseiller football, est actuellement en colère contre Antero Henrique pour ne pas avoir su mener à bout certains dossiers. Mais qu’en est-il de l’état d’esprit de l’entraineur, Christophe Galtier ? Après le match contre Toulouse, ce dernier avait aussi déclaré attendre la venue d’un grand défenseur. Est-il déçu de ne pas avoir vu cette demande satisfaite ?



La question lui a été directement posée en conférence de presse ce vendredi avant l'opposition contre Nantes. « Le plus important c'est que le mercato soit terminé, a-t-il rétorqué. On va faire avec l'effectif à ma disposition, qui est de qualité. Le plus important c'est qu'il soit fermé… on s’adapte ! »

Des précisions sur sa relation avec le duo Campos - Henrique

Et quand on lui demande ensuite s’il a été consulté sur l’ensemble des dossiers qui ont été menés par le duo Campos – Henrique, Galtier a livré une réponse ferme : « Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le président et Luis Campos. Et toutes les stratégies et tous les plans qu’on a pu élaborer, on les a élaborés ensemble ».



Parmi les problèmes auxquels Galtier pourrait être confronté dans les jours ou semaines à venir c’est celui du gardien vu que Keylor Navas est resté au club alors qu’il était censé partir. Là aussi, l’ancien coach de Nice affirme qu’il est prêt à s’adapter et composer avec cette « contrainte ». « Cela ne change rien à mon choix. Gigio est le numéro 1. Je ne m'interdis pas d'avoir la réflexion de faire jouer Keylor mais la hiérarchie reste comme ça », a-t-il déclaré.