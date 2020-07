PSG : Un défenseur réputé pisté

Identifié comme prioritaire lors de ce mercato d'été, le poste de latéral droit est le chantier le plus brûlant du Paris Saint-Germain. Leonardo multiplie les pistes pour dénicher le profil idéal après le départ, libre, de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Le défenseur d'Arsenal Hector Bellerin serait le dernier nom scruté par les décideurs parisiens.

Le PSG, le Bayern et la Juve suivent Bellerin

Selon les informations du Daily Express, l'international espagnol pourrait quitter Arsenal lors de ce mercato d'été. Le média britannique précise que le Paris Saint-Germain surveillerait sa situation de très près, tout comme le Bayern Munich et la Juventus. Bellerin, 25 ans, est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2023. Ses qualités de contre-attaquant - notamment sa vitesse et son volume de jeu - sont unanimement reconnues. Affaire à suivre...