PSG : Un club allemand s'intéresse à Draxler

Après l’avoir déjà pisté durant le dernier mercato hivernal, le Hertha Berlin revient à la charge pour Julian Draxler. Le club de la capitale allemande n'a pas abandonné l'idée de recruter le milieu offensif, mais les négociations sont ardues. C'est ce qu'a expliqué Michael Preetz, directeur sportif du Hertha. « Il a un contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est bien connu, et il a également été utilisé en finale de la Ligue des champions. Cela ne nous aide pas. La discussion se poursuit tous les jours. Nous essayons de faire notre travail », a détaillé le dirigeant dans des propos repris par Foot Mercato.

Malaise autour de la situation de Draxler

Dans les rangs du Paris Saint-Germain, la situation est assez claire : la direction du club de la capitale n'est pas satisfaite de l'évolution du milieu offensif, peu convaincant depuis deux ans. Mais le champion du monde allemand, de son côté, apprécie les conditions de vie dans la capitale et n'aurait pas particulièrement envie de quitter Paris. Même s’il n’y est plus titulaire depuis un bon moment, l’ex-joueur de Wolfsburg se verrait aller au bout de son contrat dans la capitale française. Affaire à suivre...