PSG : Un attaquant s'engage officiellement

Toujours en discussion sur les dossiers Dele Alli, Christian Eriksen, ou encore Sergio Agüero, le Paris Saint-Germain n'en reste pas moins attentif aux bonnes affaires concernant l'avenir du club. C'est probablement dans cette optique que le club de la capitale a décidé de s'adjoindre les services du jeune attaquant de Dijon, Sekou Yansané.

Le prometteur offensif du DFCO a donc été transféré officiellement ce vendredi. Dans un communiqué, le PSG indique que "l'attaquant français a signé son premier contrat professionnel". Yansané s'est engagé pour une durée de deux ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2023. Le club parisien précise par ailleurs que le joueur est "capable d'évoluer sur les trois postes d'attaquant" et qu'il "poursuivra sa formation avec les U19 des Rouge et Bleu".