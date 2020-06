PSG : Thiago Silva pas conservé ?

C'est une page qui se tourne à Paris. Au club depuis 2012 et son transfert depuis l'AC Milan, Thiago Silva va plier bagage. Selon L'Equipe, le capitaine brésilien aurait été informé au téléphone par Leonardo qu'il ne lui sera pas offert de prolongation de contrat. C'est donc une aventure de huit ans qui va s'achever entre le défenseur de 35 ans et le PSG. Parmi les destinations possibles d'O Monstro figure en bonne place son ancienne équipe de Fluminense puisque Thiago Silva s'est affiché sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée avec le maillot du club de Rio de Janeiro.

O nosso Monstro fez o pacote completo: entrou em https://t.co/LPOMbwFWAx, virou sócio junto com toda a família e, de quebra, já tá de Armadura nova personalizada! pic.twitter.com/zQAFbbw38I — Fluminense F.C. (de 🏡) (@FluminenseFC) June 8, 2020

Cette nouvelle n'est pas une surprise pour les observateurs, et l'avenir proche du Brésilien s'inscrivait en pointillé ces dernières semaines. Malgré une solidité à toute épreuve en France (7 titres de champion de France, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 6 fois dans l'équipe-type de Ligue 1), Thiago Silva symbolise cruellement les nombreux échecs du club en Ligue des Champions. Reste à attendre l'officialisation de la nouvelle, et voir s'il jouera pour l'épilogue de la C1 en cette fin de saison sportive.