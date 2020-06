PSG : Thiago Silva ne devrait pas être remplacé !

Thiago Silva ne fera pas de neuvième saison au PSG. Le Brésilien disputera les derniers matches de l’exercice 2019/2020 et partira ensuite sous d’autres cieux, vu que son contrat avec l’équipe francilienne n’a pas été prolongé. Pour les champions de France, il s’agit assurément d’une perte importante. Mais une perte que les responsables du club n’ont pas vraiment l’intention de combler.

Selon les révélations du Parisien ce vendredi, la direction du club ne prévoit pas le recrutement d’un défenseur de renom cet été. Et ce, pour deux raisons. La première est la volonté de promouvoir la paire Marquinhos – Presnel Kimpembe et lui manifester toute la confiance nécessaire pour qu’elle puisse prendre les rênes. Ces deux arrières ont déjà évolué ensemble, livrant même souvent des copies très convaincantes. Même si « Marqui » a plus joué en milieu de terrain ces derniers mois, il y aurait donc le sentiment en interne que le tandem peut faire l’affaire.

Le PSG ne veut pas faire de folie



En outre, si le PSG est réticent à se payer un transfuge important dans ce secteur, c’est parce que le marché de cette année se révèle être très compliqué. Des pistes ont bien été étudiées, comme celle menant au Napolitain Kalidou Koulibaly, mais elles ont été jugées trop coûteuses. En ces temps pénibles sur le plan économique en raison de la crise liée à l’interruption des compétitions, c’est la prudence qui prévaut. De même que la nécessité de privilégier les options internes. Des options incarnées par Marquinhos et Kimpembe, mais aussi par Tanguy Kouassi, Thilo Kehrer et Abdou Diallo.