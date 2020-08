PSG - Thiago Silva : «Finir au PSG»

Sobre et impeccable depuis le début de ce Final 8, Thiago Silva est un autre symbole de l'unité qui règle dans le groupe parisien. La victoire contre le RB Leipzig mardi soir (3-0) propulse le Brésilien en finale de la Ligue des champions pour ce qui serait, peut-être, son dernier match avec la tunique rouge et bleue. Interrogé sur son avenir, le capitaine a fait preuve de pudeur, tout en répétant son attachement pour Paris.

"Mon cœur est rouge et bleu pour la vie"

"Ce n'est pas le moment pour en parler. Pour l'instant, oui dimanche c'est mon dernier match. Il est très important. Je me suis déjà exprimé là-dessus, j'ai déjà dit que je voulais finir en Europe au PSG. Je suis tranquille. Mon cœur restera toujours ici, il est rouge et bleu pour la vie", a affirmé l'international Brésilien au micro de RMC. "Il y a eu des moments difficiles. Mais aujourd'hui on a mérité d'être en finale. C'est historique mais ce n'est pas fini", a-t-il conclu, déterminé.