PSG : Thiago Silva, Choupo-Moting et Rico disputeront la fin de la Ligue des Champions

Le PSG annonce que ses trois éléments seront ainsi en mesure de figurer pour le champion de France en finales de la Coupe de France (face à l'ASSE le 24 juillet au Stade de France) et de la Coupe de la Ligue (prévue contre l'OL le 31 juillet également au Stade de France), sans oublier le fameux tournoi final de Ligue des Champions qui se tiendra à Lisbonne du 12 au 23 août. "Le club se félicite de la prolongation du contrat de ses trois joueurs et leur souhaite une fin de saison couronnée de succès sous les couleurs du Paris Saint-Germain", précise le PSG via un communiqué publié sur son site officiel ce lundi.

Thiago Silva peut viser haut

À noter que Thiago Silva peut devenir joueur le joueur plus titré en Coupe de France, en cas de cinquième sacre cet été. L'ancien joueur du Milan lorgnera évidemment une consécration en C1... Pour rappel, le club de la Capitale a également officialisé ce lundi la prolongation de bail de son latéral gauche français Layvin Kurzawa jusqu'en 2024.