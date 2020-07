PSG : Susic vole au secours de Cavani

Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic n'étaient peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais le Matador peut se targuer d'avoir gagné le respect des autres grandes légendes du club. De Pauleta à Carlos Bianchi, d'illustres ex-joueurs du Paris Saint-Germain ont regretté son départ en fin de contrat. L'immense Safet Susic en fait aussi partie.

" Meilleur buteur de l’histoire du club, il n’y a rien d’autre à dire. Il a tout gagné sauf la Ligue des Champions . Il était un joueur confirmé avant de venir au PSG, il est devenu un grand joueur et un grand joueur de ce club. Il s’est toujours donné à fond sur le terrain. En prenant de l’âge, son style l’a forcément davantage usé et c’est devenu plus compliqué. Il a été plusieurs fois blessé, et quand ils ont pris Icardi, j’ai senti que c’était terminé pour Cavani", a expliqué Susic dans des propos accordés à France Football .



"Il est dans le top 5 du PSG, oui, bien sûr, sans ordre, avec Ibrahimovic, Dominique Rocheteau, grand attaquant d’une autre époque, Carlos Bianchi aussi. George Weah, je l’avais oublié. Comment on peut l’oublier ? Mais Cavani, bien sûr, dans les cinq, même dans les trois plus grands attaquants de l’histoire de ce club".



Tuchel : "Ce sera plus difficile sans Cavani, Meunier et Kouassi"