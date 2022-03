PSG : Ronaldinho évoque le futur de Mbappé

"Avec les joueurs qu'il y a au PSG, il peut rester"

Ronaldinho reste un observateur attentif du PSG. Ancien joueur du club francilien entre 2001 et 2003, le Ballon d'Or 2005 conserve une belle cote de popularité auprès du public du Parc des Princes. Il a pu la mesurer en octobre dernier, alors qu'il était venu assister au match de Ligue des Champions entre Paris et Leipzig (3-2), sous l'ovation des supporters locaux. Jeudi, il sera l'invité de l'émission Rothen s'enflamme sur les antennes de RMC Sport; l'occasion d'évoquer, notamment, le futur de Kylian Mbappé. Ainsi, le Brésilien a livré son opinion sur ce thème, valorisant dans des proportions importantes le talent du joueur, auteur de 15 buts en Ligue 1 dans cet exercice 2021-2022."C’est un joueur qui te donne envie de regarder (les matchs, ndlr) et il peut faire de belles choses dans le foot. Son avenir ? C’est lui qui décide, c’est clair.... J’espère qu’il fera les bons choix", a jugé Ronaldinho, dans des propos relatés par RMC Sport. Outre son avenir, le style de jue du natif de Bondy a été évoqué par le Brésilien, qui a même dressé un parallèle peu habituel. "Il est costaud, bon dans le dribble, la vitesse. C’est un jeune joueur complet. Il a un peu de Nico Anelka. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup", a-t-il affirmé.Alors qu'une fin de saison à l'enjeu sportif unique l'attend (remporter le titre de champion de France avec le PSG), Kylian Mbappé a profité de la trêve internationale pour affirmer sa soif de records chez les Bleus. Auteur d'un doublé face à l'Afrique du Sud mardi soir à Lille (5-0), il totalise désormais 26 réalisations sous le maillot de l'équipe de France (en 54 sélections). De quoi atteindre les 51 buts (en 123 sélections) de Thierry Henry ? Au micro de TF1, Mbappé s'est montré pour le moins ambitieux : "J'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Il y a encore un long chemin.", a-t-il déclaré.