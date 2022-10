Achraf Hakimi traverse une passe délicate actuellement au PSG. Le latéral droit n’est que l’ombre de ce joueur qui se distinguait sous la tunique de l’Inter Milan il y a deux ans. A Paris, le Marocain a désormais un impact très limité. Et en particulier sur le plan offensif où ses gestes décisifs ou percées tranchantes sont de moins en moins nombreux.

« Balle au pied, Hakimi est toujours aussi sûr »

Hakimi inquiète. Pourtant, il y en a qui le jugent performant. C’est le cas d’Hervé Renard, son ex-sélectionneur. Interviewé par L’Equipe, l’actuel coach de l’Arabie saoudite pense que les « critiques sont sévères » envers son ancien poulain. « Balle au pied, par exemple, je le trouve toujours aussi sûr, a-t-il relevé. Je regarde tous les matchs du PSG et à Benfica, les deux ou trois fois où le PSG est ressorti de la pression avec efficacité, il a été brillant. »



Tout en soulignant que Hakimi n’a rien perdu de ses qualités de contre-attaquant, le coach français avoue que son impact est un peu moins important. Mais, il a une explication à cela : « On peut identifier peut-être des difficultés, parce que les équipes adverses le connaissent mieux, qu’il a moins d’espaces. Il y a des automatismes à peaufiner aussi pour lui éviter d’avoir tout le couloir à couvrir. »