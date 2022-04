PSG : Ramos aimerait jouer trois ans au club

"Tant que le physique tient..."



L'ambition de Sergio Ramos. Arrivé l'été dernier au PSG, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a vraiment pas confirmé les attentes. Pris en grippe par le public du Parc des Princes, il n'a disputé que 6 matchs de Ligue 1, dont le dernier samedi lors du carton infligé à Clermont (1-6). Son bilan en Ligue des Champions est lui vierge. Pour autant, le champion du monde 2010 et double vainqueur de l'Euro (2008 et 2012) avec l'EspagneSondé par Ludovic Giuly sur Amazon Prime Video, le natif de Camas s'est projeté sur le futur, à moyen-long terme., a commenté le défenseur central, désormais âgé de 36 ans.Un physique, justement, qui a été un vrai frein dans la continuité du joueur. Celui qui devait transmettre son expérience au PSG n'a pu le faire cette saison. Lors de son dernier exercice avec le maillot du Real Madrid, Ramos n'avait disputé que 20 matchs en Liga, en raison de diverses blessures : au mollet, au genou et aux ischio-jambiers. Début mars, Leonardo, le directeur sportif du PSG avait avoué ses regrets sur la saison réalisée jusqu'alors par le joueur.disait-il dans les colonnes de L'Equipe. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) n'a désormais plus que quelques matchs afin de démontrer sa valeur. Cela tombe plutôt bien, dimanche c'est l'Olympique de Marseille qui se présentera sur la pelouse du Parc des Princes pour le match de clôture de la 32ème journée de Ligue 1 (20h45).