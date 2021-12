Rafinha s'est exprimé suite à son transfert à la Real Sociedad. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a rejoint son nouveau club lundi soir, en provenance du PSG, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Rafinha n'avait plus l'occasion de jouer en équipe première à Paris, et il a donc rejoint une équipe de la Real Sociedad qui cherchait désespérément à s'améliorer après sa récente descente au classement.

Rafinha exprime son bonheur

Rafinha a une grande expérience de la Liga, puisqu'il est passé par l'académie la Masia de Barcelone avant de faire 56 apparitions en équipe première. Il a également été prêté deux fois au Celta Vigo, ce qui devrait lui permettre de s'intégrer facilement à la Reale Arena. Après avoir signé, Rafinha a parlé à Marca et a déclaré : "Je suis très excité et très heureux d'être arrivé dans ce club qui fait beaucoup de bonnes choses. Ce projet et la faim qu'ils ont de gagner m'apportent de l'excitation, pour réaliser de belles choses. Je suis très heureux et je suis bien physiquement."