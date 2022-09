Le futur d'Adrien Rabiot est plus incertain que jamais. Le milieu de terrain de la Juventus Turin sera libre de tout engagement à compter du 1er juillet 2023 et à l'heure actuelle, son club ne semble pas vraiment pressé de le prolonger. Lors du dernier mercato estival, l'international tricolore a d'ailleurs discuté avec d'autres écuries, dont Manchester United. Sans résultat. Un contact avec le Paris Saint-Germain avait également été mentionné. Sans suite. Mais le club parisien n'aurait pas totalement lâché l'affaire.



Car selon des informations relayées par Calciomercato, le PSG se serait renseigné il y a peu sur le dossier. L'écurie parisienne suit donc de près l'évolution des discussions entre Rabiot et la Juve. Pour l'heure, le souhait de Rabiot d'augmenter ses émoluments à 7,5 millions d'euros par saison ne passe pas du tout auprès de la direction turinoise.

Un autre retour ?

Un peu à l'image de Paul Pogba, de retour cette saison à la Juventus après un passage à Manchester United, Adrien Rabiot pourrait être tenté de revenir à ses premières amours (bien qu'elles aient été chaotiques) du côté de Paris. Parti libre à l'été 2019, le milieu de terrain sera-t-il véritablement intéressé par un tel come-back ? Il est encore un peu tôt pour le savoir.