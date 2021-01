Prêté par Everton pour une saison, Moise Kean réalise une très bonne première partie de saison avec l’équipe de la capitale. Toutes compétitions confondues, l’international italien a déjà pu trouver le chemin des filets adverses à dix reprises. Un rendement qui aurait pu inciter les responsables franciliens à se presser pour l’enrôler pour de bon, mais il n’en est rien. Il n’y a encore eu aucune négociation d’entamée avec leurs homologues des Toffees dans l’optique d’un transfert définitif. Une information divulguée par le quotidien Le Parisien.

Contrairement à la rumeur qui avait été avancée par Sky Sports en début de semaine, c’est toujours le statu quo pour ce qui est du cas Kean. A cause d’une situation financière compliquée, liée à toutes les restrictions en rapport avec le Covid-19 (droits TV, matches à huis clos), Paris n’est pas pressé d’investir. Et il l’est encore moins pour un joueur dont le prix a été fixé à 35M€. La donne pourrait éventuellement changer à l’issue de la saison, surtout si le club parvient à dégraisser d’ici là, mais en attendant telle est la situation et ce n’est pas pour rassurer le numéro 18 parisien.