PSG : quels joueurs sont placés sur la liste des transferts ?

"Il faut acheter des joueurs". Une fois de plus, Kylian Mbappé n'a pas hésité à faire passer un message limpide à sa direction. Mais pour acheter, le Paris Saint-Germain va devoir vendre. Impacté comme tous ses concurrents par la crise sanitaire, le club de la capitale est dans la nécessité de dégraisser avant de recruter.

Draxler et Areola, 2 cas bien distincts

Selon les informations de L’Équipe, les décideurs qataris ont demandé à Leonardo de récolter 60 millions d'euros avec les ventes de joueurs. Deux joueurs seraient d'ores et déjà placés sur la liste des transferts : Julian Draxler et Alphonse Areola. Le champion du monde français aurait une valeur estimée à 8 ou 9 millions d'euros. Pour le milieu offensif allemand, la situation est plus indécise. Draxler se plait à Paris et souhaiterait aller au bout de son contrat, qui expire dans un an. Mais ses conditions salariales, son niveau sportif déclinant et sa cote toujours intéressante renforcent l'idée d'un départ. Le Hertha Berlin n'a pas abandonné ce dossier. Les cartes sont entre les mains du joueur. Enfin, L’Équipe évoque un possible départ d'Idrissa Gueye, mais le milieu sénégalais a lui aussi manifesté le souhait de rester à Paris.