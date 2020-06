PSG : Quand Modric encense Mbappé

Comme son coéquipier Sergio Ramos l’avait fait précédemment, le milieu de terrain croate est impressionné par le natif de Bondy, et il a la certitude que ce dernier ne peut que progresser en rejoignant la capitale espagnole. « Kylian Mbappé a tout pour dominer la scène, a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport. Mais, je pense que pour franchir un vrai palier, il doit aller à un championnat dans lequel son équipe ne gagne pas si facilement ». Le Croate aimerait bien être entouré des meilleurs et il voit aussi « un grand potentiel à son Vinicius Jr », son coéquipier, mais aussi les deux Citizens « Kevin De Bruyne et Raheem Sterling ».





Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, le Real n’a pas vraiment de vedette absolue et irrésistible dans son effectif. Et Modric reconnait que le Portugais a laissé un vide important chez les Merengue. « Il fait partie des meilleurs de tous les temps, a reconnu le lauréat du Ballon d’Or 2018. Ses buts et son caractère manquent au Real Madrid. Cristiano veut toujours gagner. Il nous motivait beaucoup et faisait réagir. Et c’est une personne qui a un grand cœur et est toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin ».