Comme d'autres espoirs du PSG, la plupart issus du centre de formation du club de la capitale, Édouard Michut doit s'exiler pour exercer correctement son métier de footballeur.



On a appris samedi que le milieu de terrain de 19 ans allait être prêté une saison à Sunderland qui évolue en Championship (D2 anglaise).



L'Equipe précise l'existence d'une option d'achat d'un montant de 5 millions d'euros pour ce "Titi" parisien qui se trouve en Angleterre pour la visite médicale.



Édouard Michut, six apparitions en Ligue 1 et deux en Coupe de France avec le PSG, était arrivé à 13 ans à Paris avant d'évoluer dans toutes les catégories de jeunes.

