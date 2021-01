Le directeur sportif parisien Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi travaillent d'arrache-pied pour conserver un joueur ciblé par le Real Madrid et selon le quotidien sportif madrilène AS, les dirigeants parisiens ont des raisons de croire en leur dur labeur. Le média espagnol cite ainsi deux raisons qui pourraient pousser Kylian Mbappé à continuer son odyssée au PSG. Premièrement, l'ambition, Paris peut ainsi présenter au natif de Bondy le statut de légende du club à travers le record de meilleur buteur du PSG actuellement détenu par Edinson Cavani.

Pochettino pour convaincre Mbappé

L'actuel attaquant de Manchester United compte la bagatelle de 200 buts sous le maillot du champion de France. Un chiffre auquel peut aspirer l'ancien Monégasque (104 réalisations avec le PSG), à condition de poursuivre à Paris en prolongeant son bail. La deuxième raison concerne le nouvel entraîneur parisien. Le statut du très coté entraîneur argentin Mauricio Pochettino n'est pas pour déplaire à l'ambitieux attaquant français. La présence d'un tacticien de renom sur le banc est de nature à rassurer Mbappé sur l'ambition parisienne et le pousser à continuer l'aventure. Voilà donc deux jolis motifs d'espoir pour les supporters du PSG.