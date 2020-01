La présence de Layvin Kurzawa dans le groupe parisien pour le déplacement à Pau ce mercredi soir (18h30), en huitième de finale de Coupe de France, ne laisse guère de place au doute : l'international français ne devrait pas rejoindre la Juventus. Le défenseur latéral gauche a pourtant été tout proche d'un départ ces dernières heures. Son nom revenait dans le cadre d'un "échange" avec l'Italien Mattia De Sciglio, qui aurait fait le chemin inverse et renforcé le PSG. Mais les positions éloignées des deux clubs auraient compliqué la finalisation de l'opération, selon les informations de RMC Sport.

L'état physique de Danilo, un frein à l'échange Kurzawa/De Sciglio ?

Au-delà de ces considérations financières, la Gazzetta dello Sport évoque une autre donnée dans ce qui s'apparente à un couac de dernière minute : l'état physique de Danilo. En concurrence avec Juan Cuadrado à son poste, l'international brésilien arrivé l'été dernier en provenance de Manchester City n'offrirait pas suffisamment de garanties quant à son physique. Danilo n'a pas été épargné par les pépins et souffrirait de gênes musculaires. Une situation qui pourrait potentiellement forcer Maurizio Sarri à sortir le polyvalent De Sciglio du placard, et qui aurait donc incité les décideurs de la Vieille Dame à se rétracter.