Le nom de Paul Pogba a été cité ces derniers jours au PSG. Il se murmure que Mauricio Pochettino chercherait à l’attirer au Parc des Princes durant l’été prochain. Une piste intéressante, mais qu’il ne sera pas facile de fructifier. Les Red Devils ne comptent pas brader leur milieu de terrain tricolore, bien que ce dernier n’aura alors plus qu’un an de contrat du côté d’Old Trafford.

Man United trop gourmand pour Pogba ?



Le quotidien The Express a fait savoir ce lundi que MU a fixé le prix du champion du monde à 85M€ ! Une somme très élevée, surtout pour un élément qui a perdu en constance et en productivité depuis deux saisons. Les dirigeants anglais estiment cependant que c’est le bon tarif et il est hors de question de le baisser, notamment au vu de ce que La Pioche leur a couté en 2016 (105M€).



Devant ces exigences, on voit mal Paris avancer plus sur ce dossier. Le club de la capitale ne dispose pas de la surface financière nécessaire pour un tel pari, en sachant aussi ce que cela comporte comme risques. Voir Pogba évoluer avec Neymar et Mbappé dans un futur proche parait donc hypothétique. Le Real Madrid, club où il a toujours rêvé évolué, émerge comme une destination plus probable pour l’ancien bianconero.

