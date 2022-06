PSG : Pochettino, un Ballon d’Or vole à son secours !

Après un an et demi sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino devrait quitter le club de la capitale. Malgré un titre de champion de France, le technicien argentin a laissé une impression assez contrastée, avec une saison marquée par la désillusion du PSG en Ligue des Champions (défaite retentissante contre le Real Madrid) et un jeu pointé du doigt par les observateurs. Pour autant, Mauricio Pochettino aurait des circonstances atténuantes.

Papin défend Pochettino : "Le problème vient d'en haut"

Appelé à s'exprimer sur l'ancien coach de Tottenham, Jean-Pierre Papin plaide l'indulgence. "Quand on est entraîneur, surtout dans des équipes comme ça, c’est difficile de gérer l’égo des joueurs. Ce n’est pas un problème lié à Pochettino, lui il dirige l’équipe sur le terrain", a lancé l'ancien buteur emblématique de l'Olympique de Marseille dans des propos accordés à Sky Italia.

"Le problème vient d’en haut, a poursuivi JPP. Je pense que certains joueurs, quand ils sont mécontents, parlent directement avec les dirigeant du club. Et à mon avis, ce n’est pas une bonne chose", a conclu l'ex-international français.