L’histoire entre Mauricio Pochettino et le PSG toucherait à sa fin. En dépit de la conquête du titre de champion de France, l’entraineur argentin a été prié de rendre son tablier. Le quotidien Le Parisien vient de faire savoir que son licenciement sera effectif cette semaine ou la suivante.

Un bilan mitigé pour Pochettino



Pochettino s’en va après seulement 18 mois passés à la tête de l’équipe francilienne. Il sera même resté moins longtemps que son prédécesseur Thomas Tuchel. Il avait un contrat qui courait jusqu’en 2023, mais la direction a décidé qu’il était temps de se séparer de lui. Un choix couteux puisque le technicien argentin va toucher des indemnités à hauteur de 15 millions d'euros.

Lors de ses dernières conférences de presse, Pochettino avait déclaré qu’il se voyait continuer. Néanmoins, il était devenu évident que son sort était scellé, surtout après la prolongation de Kylian Mbappé. La restructuration du club passe inévitablement par un changement au niveau de la barre technique.

Galtier favori pour lui succéder

Pochettino a mené Paris à un titre de champion de France, mais c’est le seul trophée majeur qu’il a remporté. Par ailleurs, il a échoué dans sa mission de faire progresser le club sur la scène européenne. Cette saison, les Parisiens ont été sortis dès le stade des 8emes de finale contre le Real Madrid. Un échec dont on lui a imputé la responsabilité. Sa succession est désormais ouverte et plusieurs noms commencent à circuler. Selon Le Parisien, Christophe Galtier serait la piste privilégiée par Luis Campos, le probable futur directeur sportif. Les noms de Ruben Amorim et de Thiago Motta ont aussi été mentionnés, mais ils ne seraient plus visés désormais.