PSG : Pochettino souhaite "le meilleur" au club après son départ

C'était l'heure de dire au revoir pour Mauricio Pochettino. Ce mardi, après 18 mois passés à Paris, l'Argentin a été démis de ses fonctions d'entraîneur, à 1 an de la fin de son contrat. Remplacé par Christophe Galtier sur le banc du côté du Parc des Princes, le technicien a tenu à poster un message par le biais de son compte Instagram.a-t-il écrit.Passé comme joueur par la capitale entre 2001 et 2003 en tant que défenseur central, le natif de Murphy est parvenu à remporter un titre de champion de France la saison passée, un Trophée des champions, et également une Coupe de France, en 2021. Son avenir, lui, a été scellé par la sortie de route précoce de l'équipe en 8èmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0 ; 1-3)."Nous avons profité de moments incroyables et de grandes victoires tous ensemble et, en tant que membres du staff, avec chaque expérience, nous tirons toujours des leçons pour évoluer et progresser à l’avenir., a-t-il conclu.