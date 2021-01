PSG, Pochettino officialisé ce vendredi ?

Après une attente d’une semaine, Mauricio Pochettino est sur le point d’être nommé comme nouveau coach du Paris SG. Au lendemain de l’annonce du limogeage de Thomas Tuchel, le technicien argentin va donc officiellement prendre ses fonctions à la tête des champions de France. Il s’engagera pour une période de deux ans et demi et avec comme mission de faire mieux que son successeur et continuer à garnir le musée du club.

Pochettino déjà dans le vif du sujet

Pochettino arrive dans la capitale française avec plusieurs de ses adjoints. L’ex-manager des Spurs entend très rapidement mettre en application ses idées. La reprise de l’entrainement est prévue pour lundi prochain et il a hâte de faire connaissance avec son effectif et se mettre ensuite sérieusement au travail. Le temps presse car Paris se produit dès mercredi contre l’ASSE, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Viendra ensuite l’opposition contre Brest (9 janvier) et face à l’OM (13 janvier) pour le compte du Trophée des Champions.

Le coach argentin aura un mois de janvier très chargé, car outre les échéances sportives avec son équipe il doit également plancher sur la question du mercato. Selon toute vraisemblance, il aura son mot à dire sur les arrivées et départs qui pourraient survenir du côté du Parc des Princes en cette période d’intersaison.