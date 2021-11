A la veille du choc contre Manchester City en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino s’est présenté devant les journalistes. Le coach argentin a parlé de la rencontre à venir, mais il a aussi et surtout eu à répondre aux questions concernant son futur. Les rumeurs l’annoncent en partance pour Manchester United et il n’a pas pu éluder ce sujet.

Il a refusé de commenter la rumeur MU

« On n’est pas là pour parler de ça. Je respecte trop mon club, a-t-il clamé d’emblée. Ce que MU fait ce n’est pas mon problème. Je ne vais pas faire l’erreur de me prononcer dessus. Et tout ce qui va être dit pourrait être mal interprété. Si je me risque à ça, vous allez prendre mes paroles hors contexte. Je suis concentré sur Paris, j’adore le club et les supporters. Et être au PSG c’est fantastique. Ma responsabilité et ma priorité c’est de me concentrer sur ce qu’on doit faire ».



Pochettino est donc focalisé sur ses devoirs envers le club francilien. Mais, la donne pourrait-elle évoluer à l’avenir ? Sa réponse : « Quand on parle du football, on parle d’aujourd’hui, et pas de demain. On va planifier ce qu’on doit faire, mais dans le football ce sont les résultats qui comptent. Il faut vivre dans le moment présent, le jour même. Et toujours penser qu’on va rester à vie là où on est maintenant, c’est comme ça qu’on assume nos responsabilités. Mais, encore une fois, ce sont les résultats qui comptent ».

Pochettino pleinement concentré sur le PSG

En refusant de parler du futur, l’Argentin a laissé planer le doute sur ses intentions. Il s’est immédiatement repris ensuite en mettant les points sur les i : « J’ai un contrat jusqu’en 2023. Donc cette saison et la saison prochaine. Et je suis content au PSG, c’est un fait. Je me trouve très bien ici, et il n’y a pas de discussion possible à propos de cela ».



Enfin, à la question si les bruits extérieurs peuvent le perturber dans son travail, le coach parisien a répondu par la négative. « Je suis très concentré sur ma tâche, a-t-il assuré. Je ne suis pas un gamin. J’ai passé toute ma vie dans le football. Et ça fait 12 ans que je suis coach. On est dans le métier où il y a beaucoup de rumeurs. Qu’elles soient positives ou négatives. Mais ce n’est pas une distraction pour moi et il faut vivre avec. On est concentré à 100% (sur le match de demain). Et on va tout donner pour jouer de notre mieux. Sur le fait de livrer une bonne prestation et obtenir le meilleur résultat possible ».