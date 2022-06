L’identité du futur entraineur du PSG reste toujours méconnue. Christophe Galtier, le coach de Nice, est devenu le favori pour occuper ce poste au détriment de Zinédine Zidane, mais il n’est pas certain pour autant qu’il hérite de cette responsabilité. N’étant pas libre, il est dépendant du bon vouloir de ses responsables azuréens. Et ces derniers n’entendent pas le lâcher facilement.

Le PSG pourrait se tourner vers le plan C

Même s’ils ne comptent plus trop sur lui et qu’ils ont déjà commencé à lui chercher un remplaçant, les dirigeants de l'OGCN ont fixé un prix pour la libération de leur technicien. Celui-ci se situe entre 8 et 10M€. Un montant trop élevé au gout de la direction parisienne, qui n’en propose que 5M€ de son côté. La différence est importante et rien ne dit qu’elle sera comblée.



Galtier est, pour rappel, la priorité de Luis Campos, le nouveau directeur de football des champions de France. Zidane n’étant pas chaud pour venir, le PSG pourrait donc se retrouver à viser un coach par défaut pour la succession de Pochettino si jamais le plan Galtier venait à capoter. Parmi les alternatives qui ont été évoquées dans la presse il y a celle de Sergio Conceiçao (FC Porto). Mais on n’en est pas encore là.