Peu avant le double affrontement entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Leandro Paredes avait décidé de passer publiquement à l'action pour tenter d'attirer Lionel Messi du côté du Parc des Princes. Une prise de parole qui n'a visiblement pas plu à tout le monde. Du coup, le milieu de terrain du PSG a décidé de couper les micros sur le sujet.



Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Leandro Paredes a expliqué sa décision : "On m'a demandé de ne plus aborder ce sujet. Des personnes n'ont pas aimé ma prise de position." Sans dire qui était à l'origine de cette demande, l'Argentin a prolongé son explication : "Apparemment, certains y ont vu comme un manque de respect de ma part, alors que ce n'était pas le cas. A lui de décider tranquillement à l'issue de la saison ce qu'il veut faire."

Messi fait rêver

Actuellement sous contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi sera libre de tout engagement au mois de juin prochain. Si une prolongation demeure à ce jour l'option la plus probable, la Pulga n'en reste pas moins l'objet de toutes les convoitises des quelques rares écuries financièrement capables de s'offrir ses services.