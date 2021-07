Leandro Paredes, qui avait discuté avec Messi et Neymar au Maracana juste après la finale de Copa America (remportée 1-0 par l’Argentine face au Brésil) a de nouveau évoqué La Pulga. Mais cette fois, les propos du milieu de terrain ne risquent pas de plaire aux supporters parisiens... En effet, Paredes a tout simplement tué le rêve de voir son compatriote débarquer dans la capitale française.

Messi s'éloigne définitivement du PSG

"Il y avait beaucoup de discussions au club quand il est apparu que Leo pouvait venir à Paris. C'était un rêve d'imaginer qu'il pourrait être avec nous la saison prochaine. Mais bon, cela ne s'est pas produit. J'espère qu'il aime où il joue", assène ainsi l'ancien joueur de l'AS Rome au micro du média américain ESPN.



Paredes, désormais avec un tatouage de la Copa America sur la jambe gauche, a évoqué sa récente discussion avec Messi et Neymar, assez peu passionnante selon lui. "Nous avons parlé beaucoup plus de la vie que du football ou de la finale en elle-même. Nous avons parlé de ce que chacun de nous allait faire pendant les vacances. Mais de football, on n'en parle pas beaucoup."