La saga Neymar est relancée ! Alors qu’on le croyait définitivement inscrit dans un projet à longue durée, l’attaquant brésilien aurait relancé les rumeurs d’un retour dans son ancien club de Barcelone dès le premier jour du mercato en France. Le quotidien Mundo Deportivo révèle une phrase forte lâchée par « Ney » à ses partenaires au PSG : "Je veux retourner au Barça".

Comme il le fait à chaque intersaison presque depuis son arrivée dans la capitale française, l’international auriverde envoie donc un message clair à ses responsables franciliens. Sa volonté est de retrouver son ancienne maison. Il sait que ce transfert sera très difficile à boucler et pour de très nombreuses raisons. Mais, il miserait au moins sur le fait qu’il y ait un dialogue et des négociations positives entre les différents camps. La source indique qu’il s’est fixé comme objectif de guider Paris sur le toit de l’Europe en août prochain, avec la conquête de la Ligue des Champions, pour amener Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo à lui accorder un bon de sortie.

Une valeur marchande en baisse pour Neymar



Actuellement, Neymar se trouve toujours en Brésil. Son retour en France est prévu dans deux semaines, avec la reprise d’entrainement des champions de France fixée au 22 aout prochain. On en saura alors certainement plus sur ses intentions. Recruté pour un montant de 222M€ par Paris il y a trois ans, il pourrait être cédé pour beaucoup moins que cela (170M€ ?).

Vu qu’il approche la trentaine, qu’il n’a plus que deux ans de contrat du côté du Parc et aussi parce que la pandémie de coronavirus a provoqué une déflation du marché. Bien sûr, il ne faut pas compter sur les dirigeants parisiens pour confirmer sa baisse de valeur.

