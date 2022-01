Neymar sera-t-il opérationnel pour le choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le 15 février, en huitième de finale aller de Ligue des champions ? La question reste en suspens. Alors que le club de la capitale a indiqué que son attaquant brésilien avait repris la course cette semaine, un chirurgien interrogé par le journal Le Parisien affiche son scepticisme quant à la possibilité de voir le "Ney" répondre à l'intensité d'une telle rencontre.

"Du mal à penser que Neymar puisse être opérationnel avant au moins quinze jours"

« Son jeu exige de la vélocité et des changements d’appui, et cela peut générer des douleurs résiduelles à la cheville, a expliqué ce spécialiste. Si, malgré tout ça, il parvient à revenir à la compétition quelques jours avant Madrid, il faudra ensuite mesurer s’il est capable de répondre à l’intensité et à l’endurance d’un match de Ligue des champions. J’ai du mal à penser qu’il puisse être opérationnel avant au moins quinze jours », a conclu le médecin.